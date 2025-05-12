Çocuk Edebiyatı Kongresi Düzenlendi - Son Dakika
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Çocuk Edebiyatı Kongresi Düzenlendi

Çocuk Edebiyatı Kongresi Düzenlendi

Türkçenin güçlendirilmesi amacıyla 'Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi' gerçekleştirildi.

12.05.2025 13:29
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, Türkçemizin gücünü ve güzelliğini çocuk edebiyatı aracılığıyla yaygınlaştırmak hepimizin ortak idealidir." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocuk edebiyatının eğitimdeki rolünü güçlendirmek amacıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" düzenlendi.

"Bir Öykü, Bin Düş" temasıyla yapılan kongrede konuşan Yelkenci, hikayelerin hayal gücü ve düşünme becerilerini geliştirme görevi üstlenmesinin yanı sıra, milletlerin geçmişlerinde biriktirdikleri değerlerin doğru, etkili ve kalıcı yollarla sonraki nesillere aktarılmalarının en büyük vasıtaları olduğunu söyledi.

Bu durumun kurumlar, milletler ve devletler için geçerli olduğunu belirten Yelkenci, "Aynı zamanda hikayeler, içerdikleri kelime ve kavramlarla beraber o birikimin, tecrübenin ve kültürün, kültür unsurlarının, medeniyetin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar. Bu sebeple Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çok önemsediğimiz ya da en önemli konulardan biri olarak söyleyebileceğimiz dilimizin, dilimize dair açtığımız başlığın bu anlamda çok önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi"nin önemine de değinen Yelkenci, dilin nesillere doğru şekilde aktarılmasında önemli hususlardan birinin de çeviriler olduğuna dikkati çekti.

"Çeviri yaparken biraz yorulalım, doğrusunu bulalım"

Çevirilerin birbirinden farklı ekollere, şehirlere ve üniversitelere göre değişiklik gösterdiği, çeviride kelimenin doğrusu varken ilk öne çıkan karşılıkların tercih edildiğini ve bu durumun, dilin eğitimciler ile çocuklara yanlış öğretilmesi anlamına geldiğini dile getiren Yelkenci, şöyle konuştu:

"Mesela 'well-being' diye kelime, Türkçeye 'iyi oluş' diye çevriliyor. İnanıyorum ki bu salonun tamamına yakını bunun tam doğrusunun ne olduğunu söyleyebilecek hassasiyette ve uyanıklıktadır. Ancak maalesef bu akademik çalışmalarda böyle olmuyor. Dolayısıyla bu vesileyle akademik yayınlarda meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çeviri yaparken biraz yorulalım, doğrusunu bulalım. Bunu yapmazsak şayet bizden öğreniyorlar. Çünkü bu alan veya daha çok yurt dışında çalışan alanların literatürü yurt dışında oluştuğu için o çeviri yanlışları olduğu gibi bizim bütün bilimsel alanımıza yansımış oluyor. Bu vesileyle burada özellikle öğretmenlerimizin, öğretmen yazarlarımızın da bulunduğunun farkında olarak bu hususa da okurken, eleştirel bir bakış açısıyla dikkat etmelerini istirham ediyorum. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, Türkçemizin gücünü ve güzelliğini çocuk edebiyatı aracılığıyla yaygınlaştırmak hepimizin ortak idealidir."

Kongre yarın sona erecek

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Yelkenci ve Nazif Yılmaz, yazarlar Yalvaç Ural, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan'a plaket takdim etti.

Programa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Bakanlık yöneticileri, çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenler, eğitim bilimciler, akademisyenler, illüstratörler ve tasarımcılar katıldı.

Çocuk edebiyatının eğitimdeki yeri, öğretmen yazarların çocuk edebiyatına etkisi, paydaşlar arasında işbirliğinin artırılması, çocukların çocuk edebiyatı eserleriyle tanışması ve edebi zevklerini geliştirme süreçleri gibi konuların ele alındığı kongre yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, ankara, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Edebiyatı Kongresi Düzenlendi - Son Dakika

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