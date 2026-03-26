Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi Başlıyor

26.03.2026 22:15
TDED ve FSMVÜ işbirliğiyle düzenlenen ücretsiz program 28 Mart'ta başlıyor, 3 ay sürecek.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi", 28 Mart'ta başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 17 eğitimciyle yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecek program üç ay sürecek ve eğitimlerin sonunda FSMVÜ onaylı katılım sertifikası verilecek.

Tamamı ücretsiz olan etkinliğin eğitimci kadrosunu çocuk edebiyatı alanında tanınmış isimler oluşturuyor.

Yüzlerce kişinin başvurduğu kayıt aşaması sona erdiğinde katılımcılar, yüz yüze mülakatlar neticesinde, alanında uzman kişilerden oluşan heyetin kararıyla belirlendi.

Eğitim programında "Çocuk ve Edebiyat", "Çocuk Edebiyatı Tarihi", "Resimli Çocuk Kitapları", "Çocuk Edebiyatının Kaynakları ve Türleri", "Çocuk Edebiyatı Metinlerinde Bulunması Gereken Özellikler", "Çocuk ve Kutsal", "Çocuk Yayıncılığı", "Çocuk Dergiciliği", "Resimli Çocuk Kitabı Yazarlığı", "Çocuklar İçin Felsefe", "7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurgu ve Kurgu Dışı Metin Yazımı", "Yazar-Yayıncı Söyleşileri" ve "Metin Değerlendirmeleri" başlıkları ele alınacak.

Programda, Elif Tokkal, Sacide Ak, Ayşegül Sözen Dağ, Betül Çağlar Görçin, Bora Durmuşoğlu, Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Enes Celep, Dr. Gamze Demirel, Dr. Melike Günyüz, Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Osman Turhan, Dr. Hüsniye Gülsev Koç, Prof. Dr. Özkan Sapsağlam, Doç. Dr. Sedat Karagül, Vedat Eğilmez, Yücel Feyzioğlu ve Meryem Selva İnce eğitim verecek.

Kaynak: AA

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

23:28
Rumen kaleci Radu, Türkiye’nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:29
Beyaz Saray’dan bir garip sansürlü paylaşım
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
21:51
Arda Güler’in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı
21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
