Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi Başlıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) işbirliğiyle düzenlenen "Çocuk Edebiyatı Yazarlık Mektebi", 28 Mart'ta başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 17 eğitimciyle yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecek program üç ay sürecek ve eğitimlerin sonunda FSMVÜ onaylı katılım sertifikası verilecek.

Tamamı ücretsiz olan etkinliğin eğitimci kadrosunu çocuk edebiyatı alanında tanınmış isimler oluşturuyor.

Yüzlerce kişinin başvurduğu kayıt aşaması sona erdiğinde katılımcılar, yüz yüze mülakatlar neticesinde, alanında uzman kişilerden oluşan heyetin kararıyla belirlendi.

Eğitim programında "Çocuk ve Edebiyat", "Çocuk Edebiyatı Tarihi", "Resimli Çocuk Kitapları", "Çocuk Edebiyatının Kaynakları ve Türleri", "Çocuk Edebiyatı Metinlerinde Bulunması Gereken Özellikler", "Çocuk ve Kutsal", "Çocuk Yayıncılığı", "Çocuk Dergiciliği", "Resimli Çocuk Kitabı Yazarlığı", "Çocuklar İçin Felsefe", "7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurgu ve Kurgu Dışı Metin Yazımı", "Yazar-Yayıncı Söyleşileri" ve "Metin Değerlendirmeleri" başlıkları ele alınacak.

Programda, Elif Tokkal, Sacide Ak, Ayşegül Sözen Dağ, Betül Çağlar Görçin, Bora Durmuşoğlu, Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Enes Celep, Dr. Gamze Demirel, Dr. Melike Günyüz, Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek, Osman Turhan, Dr. Hüsniye Gülsev Koç, Prof. Dr. Özkan Sapsağlam, Doç. Dr. Sedat Karagül, Vedat Eğilmez, Yücel Feyzioğlu ve Meryem Selva İnce eğitim verecek.