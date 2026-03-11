Çocuklar, Çanakkale'de yaşanan kahramanlıkları Rami Kütüphanesi'nde öğrenecek

Rami Kütüphanesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında çocuklara yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Türk Dünyasından Masallar: Çanakkale'de Kadın Kahramanlar" başlıklı program, 14 Mart'ta 15.30-16.30 saatleri arasında Salon 172'de gerçekleştirilecek.

Aydemir Gültekin ve Elif Furkan Atalay, 6-12 yaş grubuna özel etkinlikte, Çanakkale Savaşlarında cesaret, fedakarlık ve dirayetleriyle tarihe iz bırakan kadın kahramanların hikayelerini anlatacak.

Çanakkale cephesinde yaşanan kahramanlıkların, çocukların hayal dünyasına hitap eden bir anlatım diliyle aktarılacağı etkinlikle, çocukların tarih bilincine katkı sağlanması amaçlanıyor.