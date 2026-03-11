Çocuklar, Çanakkale'de yaşanan kahramanlıkları Rami Kütüphanesi'nde öğrenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar, Çanakkale'de yaşanan kahramanlıkları Rami Kütüphanesi'nde öğrenecek

11.03.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rami Kütüphanesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında çocuklara yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Rami Kütüphanesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında çocuklara yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, "Türk Dünyasından Masallar: Çanakkale'de Kadın Kahramanlar" başlıklı program, 14 Mart'ta 15.30-16.30 saatleri arasında Salon 172'de gerçekleştirilecek.

Aydemir Gültekin ve Elif Furkan Atalay, 6-12 yaş grubuna özel etkinlikte, Çanakkale Savaşlarında cesaret, fedakarlık ve dirayetleriyle tarihe iz bırakan kadın kahramanların hikayelerini anlatacak.

Çanakkale cephesinde yaşanan kahramanlıkların, çocukların hayal dünyasına hitap eden bir anlatım diliyle aktarılacağı etkinlikle, çocukların tarih bilincine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Rami Kütüphanesi, Çanakkale, Etkinlik, 18 Mart, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar, Çanakkale'de yaşanan kahramanlıkları Rami Kütüphanesi'nde öğrenecek - Son Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

16:23
İran, 2026 Dünya Kupası’ndan çekildi
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi
15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:57:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuklar, Çanakkale'de yaşanan kahramanlıkları Rami Kütüphanesi'nde öğrenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.