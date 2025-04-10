Çocuklar Orman Haftası'nda Fidan Dikti

(MANİSA)- Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evi öğrencileri, Orman Haftası kapsamında "Her fidan bir umut" temasıyla düzenlenen etkinlikte fidan dikti.

Şehzadeler Belediyesi Çocuk Evi, Orman Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenledi. "Her fidan bir umut" temasıyla düzenlenen etkinlik, Akgedik ormanlık alanında gerçekleştirildi. Etkinlik, çocuklara doğa sevgisini aşılamayı ve çevre bilincini artırmayı amaçladı.

Öğretmenleri eşliğinde etkinliğe katılan çocuklar, diktikleri fidanlarla doğaya katkı sundu. Minikler, hem çevreyle birebir temas kurmanın heyecanını yaşadı hem de doğanın korunmasının önemine ilişkin bilinç kazandı.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmelerde, çocuk yaşta kazanılan doğa sevgisinin sürdürülebilir bir çevre anlayışının temelini oluşturduğu vurgulandı.