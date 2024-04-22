Çocuklar 'temsili başkan' oldu, projelerini anlattı - Son Dakika
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Çocuklar 'temsili başkan' oldu, projelerini anlattı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu sırasıyla 4. sınıf öğrencileri Leyla Şarlıoğlu ve Muhammed Ensar Yıldırım'a devretti. Temsili başkanlar, istek ve taleplerini belediye birim müdürlerine iletti.

22.04.2024 20:20  Güncelleme: 20:30
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Çocuklar 'temsili başkan' oldu, projelerini anlattı

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu sırasıyla 4. sınıf öğrencileri Leyla Şarlıoğlu ve Muhammed Ensar Yıldırım'a devretti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mustafa Necati İlkokulu idarecilerini ve öğrencilerini, makamında kabul etti. Misafirleriyle tek tek selamlaşan Önal, başkanlık koltuğunu sırasıyla 4. sınıf öğrencileri Leyla Şarlıoğlu ve Muhammed Ensar Yıldırım'a bıraktı. Temsili başkanlar, istek ve taleplerini belediye birim müdürlerine iletti. Koltuğa ilk oturan temsili başkan Şarlıoğlu, Kırıkkale'nin tanıtımı için çeşitli projeler geliştireceğini söyledi. Temsili başkan Yıldırım ise 81 ile örnek olacak hayvan barınağı projesi ve turizmle ilgili Kızılırmak kıyısında çeşitli etkinlikler yapılmasını istedi.

Başkan Önal, tek tek dinlediği "temsili başkanlar" ile sohbet etti. Leyla Şarlıoğlu, programa katılan Park ve Bahçeler Müdürü Ramazan Yurtoğlu'na 23 Nisan için park ve bahçelerin hazır olup olmadığını sordu. Yurtoğlu da, "Yarın için park ve bahçelerdeki çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımız da şuan devam ediyor" diye yanıt verdi.

Başkan Önal, kabulün ardından öğrencilere hediye takdim etti. Belediye Başkanı Ahmet Önal, kabul programının ardından İHA'ya yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın çok anlamlı ve özel bir gün olduğunu belirtti. 4. sınıf öğrencisi genç başkanları ağırladıklarını ifade eden Önal, "Bugün çocuklarımızı ağırladık. Genç başkanlarımız buradaydı sağ olsunlar. 4. sınıf öğrencisi yetişmişler. Öğretmenlerine, idarecilerine ve ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bugün genç başkanlarımızın talimatlarını aldık. Talimatlarını yerine getireceğiz. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye olarak 23 Nisan için çeşitli programlar planladıklarını anlatan Önal, "Çok anlamlı, çok önemli bir gün. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği, yaşatmamızı istediği çok değerli bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin istikbalini ve geleceğini kimseye değil, sadece gençlere bıraktı, gençlere önem verdi. Toplumun geleceğinin gençlerde olduğunu gördü. O anlamda bir kez daha coşkuyla mutlulukla yaşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Önal, Kırıkkale Valiliği ile ortak programlarının ardından belediye olarak da kutlamaların dolu dolu geçmesi için çeşitli etkinlikler planladıklarını belirterek, tüm vatandaşları büyük şehir parkına davet etti.

Kaynak: İHA

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