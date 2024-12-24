Çocuklara Hacivat ve Karagöz Eğlencesi - Son Dakika
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Çocuklara Hacivat ve Karagöz Eğlencesi

Çocuklara Hacivat ve Karagöz Eğlencesi

Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar Hacivat ve Karagöz gösterisi izledi.

24.12.2024 09:48
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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Fevzipaşa ve Atatürk mahallelerinde ikamet eden çocuklar Hacivat ve Karagöz gösterisini izledi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, müdürlükteki konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, çocuklarla bir araya geldi.

Geleneksel Türk Gölge Oyunu Hacivat ve Karagöz'ün renkli dünyasına dahil olan çocukların eğlenceli anlarına ortak olan Kurt, etkinliğin ardından "Kıymetli çocuklarımız, bugün sizlerle burada emniyet müdürlüğümüz çatısı altında bir arada olmaktan çok mutluyum. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz." diyerek küçük misafirlerini uğurladı.

Kurt, gösteriyi sahneleyen Hayalbaz Nazım Öney Olcaytu ile yardımcısı Müzeyyen Aslan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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