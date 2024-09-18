Çocuklardan Zeytin Ağaçlarına Destek

Güncel

Bağcılar Belediyesinin etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Gazze'de zarar verdiği zeytin ağaçlarına dikkati çekmek için zeytin çekirdeklerinden tespih yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede eğitim gören ortaokul öğrencileri, "Filistin ve Doğa İçin Dayanışma Etkinliği"nde Filistin bayraklarıyla süslenen alanda "Zeytin Çekirdeğinden Tespih Yapım Atölyesi"ne katıldı.

İsrail'in saldırılarından etkilenen tarım arazilerindeki zeytin ağaçlarından hareketle doğa katliamına dikkat çekilen etkinlikte tespit yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, etkinliğin sadece bir doğa koruma hareketi değil, aynı zamanda bir dayanışma olduğunu belirtti.

Özdemir, bir yandan Filistinlilerin katledilmesini protesto ettiklerini, diğer yandan da katledilen doğanın ve zeytin ağaçlarının durumunu tüm dünyaya ilan ettiklerini belirterek, "Bu duyarlılığı ortaya koymak maksadıyla bir aradayız. Çok kıymetli bir çalışma. Fabrikalardan alınan zeytin çekirdeklerinden tespih yapıyoruz. Tespihlerimiz hem bu ağaçlara olan saygımızı ifade etmek hem de onların hatırasını yaşatmak için birer simge olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tespihlerin satışından elde edilen gelirin, Filistin'deki zeytin ağaçlarının korunması ve tahribata uğrayan tarım alanlarındaki maddi kaybının telafisi için bağışlanması amaçlanıyor.