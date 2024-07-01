Çömlekköy Barajı ile Edirne'nin tarım arazileri suya kavuşacak

Güncel

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 56 bin 500 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak olan ve yıllık 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı ile suya kavuşacak toprakların bereketleneceğini belirtti.

Milletvekili Aksal, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ve meclis üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Meclis üyelerinin su yatırımlarına ilişkin sorusuna Aksal, Çömlekköy Barajı'nda çalışmaların başladığını söyledi.

Barajın en kısa sürede tamamlanmasını amaçladıklarını belirten Aksal, "Hem Meriç hem de Tunca Nehri çevresinde kuraklıkla ilgili ciddi bir endişe var. Edirne Valimiz ile incelemelerde bulunmuştuk. Üreticilerimizi de dinledik. Bulgaristan'dan su talebi geçici pansuman çözümlerdir. İnşallah Tunca Nehri kenarındaki üreticilerimizin sorununu çözecek olan Çömlekköy Barajı'dır." dedi.

Aksal, Çömlekköy Barajı'nın sadece Tunca Nehri kenarındaki üreticilerimizin değil aynı zamanda Meriç Nehri bölgesindeki üreticilere de katkı sağlayacağını vurguladı.

Çömlekköy Barajı'nı en kısa sürede hayata geçireceklerini anlatan Aksal, Çömlekköy Barajı ile suya kavuşacak Edirne topraklarının daha da bereketleneceğini aktardı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) randevu sistemli hububat alımına ilişkin soruya Aksal, TMO'nun küçük üreticiyi koruduğunu ve üreticinin getireceği tüm hububatı alacağını kaydetti.

Başkan Gegeoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kent için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Lalapaşa ilçesinde yapılacak barajın inşaatı şubat ayında başlamıştı.

Tamamlanması sonrasında merkez ve ilçeye bağlı 11 köy barajdan yararlanacak.