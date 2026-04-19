Çöp Ev Skandalı: Mahkeme Tahliyeyi Durdurdu

19.04.2026 10:13
Avcılar'da bir kadının iki dairesi 'çöp eve' dönüştü, 3 kamyon çöp çıkarıldı. Mahkeme tahliyeyi durdurdu.

AVCILAR'da 4 katlı 8 daireli binada 4 dairesinde kendi ve çocukları yaşayan Yıldız Yetgin hakkında, 2 daireyi çöp eve döndürdüğüne yönelik şikayet yapıldı. Çevredekilerin yoğun koku geldiğini belirttiği dairelerle ilgili İlçe Sağlık Kurulu'na bilgi verildi. Savcılığın kararıyla çöplerin tahliye edilmesi için dairelere polis ve belediye ekipleri yönlendirildi. Dairelerden birinden 5 saatte 3 kamyon çöp çıkarıldı. Tahliye işlemi sürerken, Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine mahkeme çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan 4 katlı binada, 8 daireden 4'ünde ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Yetgin, komşuları tarafından 2 daireyi 'çöp eve' dönüştürdüğü gerekçesiyle şikayet edildi. Komşuların evlerden yoğun koku geldiğini belirterek savcılığa başvurması üzerine Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi ile polis ekipleri binaya gitti.

5 SAATTE 3 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle 2 dairede inceleme yapan ekipler, yoğun koku gelen bir dairede çöp, karton, kumaş parçası ve çöpten toplanan çeşitli eşyalarla karşılaştı. Avcılar Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, polis gözetiminde yaptıkları 5 saatlik çalışmada 3 kamyon çöp çıkardı.

MAHKEME TAHLİYEYİ DURDURDU

Tahliye işlemi sürerken, Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine mahkeme çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler diğer dairedeki tahliye işlemine başlamadı. Kamyonlara yüklenen atıklar ise belediye tarafından belirlenen alana götürülerek boşaltıldı. Diğer dairedeki çöplerin durumunun, önümüzdeki günlerde verilecek mahkeme kararıyla netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
