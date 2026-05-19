COP31'de Sağlık Gündemi İlk Kez Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

COP31'de Sağlık Gündemi İlk Kez Alındı

COP31\'de Sağlık Gündemi İlk Kez Alındı
19.05.2026 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, COP31'de sağlık gündemini ajandaya alarak uluslararası platformda deneyim paylaşacak.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten, Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde kasımda yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ajandasına ilk kez sağlık gündeminin Türkiye tarafından alındığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 79'uncu Toplantısı kapsamında Türkiye ve Brezilya'nın ev sahipliğinde "Belem Sağlık Eylem Planı: COP30'dan COP 31'e İklim ve Sağlık Eylemlerinde Sürekliliğin Teşviki" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Biten, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSA'nın 79'uncu Toplantısı vesilesiyle Cenevre'de bulunduklarını, birçok ülkeden sağlık bakanları ile yetkililerin burada olduğunu ve bir hafta boyunca çok önemli karar tasarılarını birlikte değerlendireceklerini söyledi.

Türkiye'nin bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacağını anımsatan Biten, bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ve birçok uluslararası katılımcıyı Türkiye'de misafir etme fırsatı bulacaklarını belirtti.

"Umuyoruz ki tüm dünya ülkeleri COP toplantılarında artık COP ajandasında sağlık gündemini ele alacaklar"

Biten, "Ancak daha da önemlisi COP 31 için yeni bir gelişme var. Daha önce COP toplantılarında sağlık bakanlıkları davet edilir, sağlık günleri olurdu ancak hiçbir zaman ajandaya sağlık gündemi alınmamıştı. Biz Türkiye olarak bu konuda çok ısrarlı ve gayretli çalışmalarımız neticesinde COP31 ajandasına sağlık gündemini aldık. 'Dinamik ve Dirençli Sağlık Sistemleri' başlığı altında ülkemizin geçmişten bugüne uyguladığı tecrübeleri tüm dünyaya anlatma fırsatını elde edeceğiz." dedi.

COP ajandasına sağlık gündeminin alınmasının DSA'daki birçok ülkenin ilgisini çektiğine işaret eden Biten, "Türkiye'nin ilk defa bunu ajandaya alması COP tarihi için önemli bir süreç ve tabii ki ülkemiz için de önemli bir süreç. Bunu uyguladıktan sonra umuyoruz ki tüm dünya ülkeleri COP toplantılarında artık COP ajandasında sağlık gündemini ele alacaklar." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık konusunda çok başarılı bir ülke olduğunun altını çizen Biten, birçok alanda dünyayla tecrübe paylaşımı yaptıklarını kaydetti.

Biten, "COP 31 ve bu sağlık ajandası vesilesiyle bugüne kadar elde ettiğimiz tüm tecrübeleri, sağlık alanındaki başarılarımızı komşu ülkelerimiz başta olmak üzere gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayla paylaşma fırsatını bulmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Biten'in yanı sıra Brezilya Sağlık Bakanı Alexandre Padilha, Avustralya Hastalık Kontrol Merkezi Genel Direktörü Zoe Wainter ve DSÖ Temsilcisi Jeremy Farrar ile birçok ülkeden temsilciler katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP31'de Sağlık Gündemi İlk Kez Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:45:16. #7.13#
SON DAKİKA: COP31'de Sağlık Gündemi İlk Kez Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.