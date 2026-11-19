Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını geçmesinin kuzey ormanlarındaki yangın riskini artırabileceği uyarısı yapıldı. Yeni bilimsel araştırmada, artan yangınların ormanların kendini yenileme kapasitesi, biyolojik çeşitlilik ve karbon depolama üzerindeki olası etkileri ele alındı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında, Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı (Natural Resources Canada), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü'nün (IIASA) desteğiyle hazırlanan 'İklim Sıcaklık Aşımı Koşullarında Kuzey Kuşağı Ormanlarında Yangınlar' başlıklı bilimsel değerlendirmenin bulguları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmada, küresel ısınmanın 1,5 dereceyi geçip daha sonra yeniden bu sınırın altına düşmesi durumunda bile orman yangınlarının ekosistemler üzerinde oluşturabileceği riskler incelendi.

1,5 DERECE UYARISI

Bilimsel değerlendirmede, küresel sıcaklık artışının Paris Anlaşması'nda hedeflenen 1,5 derece sınırını geçmesinin kuzey ormanlarında yangın tehlikesini artırabileceği belirtildi. Sıcaklık artışının geçici olmasının, bu dönemde meydana gelebilecek ekolojik zararların tamamının ortadan kalkacağı anlamına gelmediğine dikkat çekildi. Araştırma, sıcaklık sınırının aşılmasının orman yangınları ve ekosistemlerin geleceği üzerindeki etkilerini değerlendiriyor.

ORMANLARIN GELECEĞİ

Araştırmada, artan yangınların yalnızca ağaç kaybına neden olmadığı, ormanların yangın sonrasında yeniden gelişmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve karbon depolama işlevlerinin sürdürülmesi açısından da risk oluşturduğu vurgulandı. Kuzey kuşağındaki ormanların iklim sistemindeki önemli rolüne dikkat çekilerek, yangınların bu ekosistemler üzerindeki uzun vadeli etkilerinin anlaşılması gerektiği belirtildi.

YANGINLARA KARŞI ÖNLEM

Değerlendirmede, ormanların iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması için yangın yönetiminin güçlendirilmesi, önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması, hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi ve iklim değişikliğine uyum politikalarının uygulanması gerektiği vurgulandı. Bilim insanlarının araştırması, iklim hedeflerinin yanı sıra orman ekosistemlerini korumaya yönelik uygulamaların da önemini ortaya koydu.