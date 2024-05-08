Copernicus'a göre Nisan ayı küresel olarak en sıcak aydı - Son Dakika
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Copernicus'a göre Nisan ayı küresel olarak en sıcak aydı

Copernicus\'a göre Nisan ayı küresel olarak en sıcak aydı

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen 'en sıcak nisan' olduğu bildirildi. Geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığı 15,03 derece olarak ölçüldü ve bu ölçüm ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,67 derece üzerinde gerçekleşti. Ayrıca son 12 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu belirtildi ve son 12 aydaki küresel ortalama sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,73 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Sıcaklıkların en çok Doğu Avrupa bölgesinde ortalamanın üzerinde olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Kuzey Amerika'nın kuzey ve kuzeydoğusunda, Grönland'da, Doğu Asya'da, Orta Doğu'nun kuzeybatısında, Güney Amerika'nın bazı kısımlarında ve Afrika'nın büyük bölümünde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyrettiği belirtildi.

08.05.2024 08:51
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Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak nisan" olduğu bildirildi.

Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 15,03 derece ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,67 derece üzerinde olduğu aktarıldı.

Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak nisan" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca son 12 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son 12 aydaki (Mayıs 2023-Nisan 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,73 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

Ayrıca sıcaklıkların en çok Doğu Avrupa bölgesinde ortalamanın üzerinde görüldüğü ifade edildi.

Avrupa dışındaki durum

Dünya genelindeki duruma da yer verilen açıklamada Avrupa dışında, sıcaklıkların Kuzey Amerika'nın kuzey ve kuzeydoğusunda, Grönland'da, Doğu Asya'da, Orta Doğu'nun kuzeybatısında, Güney Amerika'nın bazı kısımlarında ve Afrika'nın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde seyrettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Copernicus'a göre Nisan ayı küresel olarak en sıcak aydı - Son Dakika

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