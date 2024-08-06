Çöplükte Pençesine Poşet Takılan Kartal Kurtarıldı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, çöplük alanda pençesine poşet takıldığı için uçamayan kartal kurtarıldı.
Aliağa Mahallesi'ndeki çöplüğe yiyecek aramak için inen kartal, pençesine poşet takılması nedeniyle uçamadı.
Nallıhan Belediyesinde çalışan işçiler Ferat Özdemir ve Mehmet Çetinkaya, hayvanı görerek yanlarına gitti. Kartalın pençesinden poşeti sökerek hayvanı kurtaran işçiler, onu doğaya saldı.
Özdemir, yaptığı açıklamada, kartalı tüp deposu yakınındaki alanda gördüklerini belirterek, "Kartala yavaşça yaklaşıp kanatlarından tutarak onu pençesindeki poşetten kurtardık." dedi.
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