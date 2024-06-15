Çorlu'da temizlik işçisine otomobil çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorlu'da temizlik işçisine otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, temizlik işçisi Reşit Turmaz, yol kenarındaki otları temizlemek için yolun karşısına geçmeye çalışırken Doğukan K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Turmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

15.06.2024 17:41
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı temizlik işçisi yaşamını yitirdi.

Doğukan K. idaresindeki 59 AFM 142 plakalı otomobil Silahtarağa Mahallesi'nde yol kenarındaki otları temizlemek için yolun karşısına geçmeye çalışan Karayolları Şube Şefliğinde çalışan Reşit Turmaz'a (67) çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Turmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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