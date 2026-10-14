Çorum Alaca'da üniversiteye başlayan öğrenciler Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika
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Çorum Alaca'da üniversiteye başlayan öğrenciler Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi

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Çorum Alaca\'da üniversiteye başlayan öğrenciler Alacahöyük Antik Kenti\'ni gezdi
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Çorum'un Alaca ilçesinde üniversite eğitimine başlayan öğrenciler, Alaca Öğrenci Yurdu Müdürlüğünce yürütülen 'Gelin Tanış Olalım Projesi' kapsamında Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi. Gezide arkeolog ve Hititolog eşliğinde yaklaşık 7 bin yıllık kalıntılar hakkında bilgi verildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde üniversite eğitimi görmeye başlayan öğrenciler, ilçede bulunan Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Alaca Öğrenci Yurdu Müdürlüğünce, üniversite eğitimi için ilçeye gelen öğrencilere yönelik "Gelin Tanış Olalım Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında öğrenciler, Hititler'in en büyük kentlerinden biri olarak bilinen, yaklaşık 7 bin yıllık tarihi kalıntıları barındıran Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi.

Gezide arkeolog ve Hititolog İlayda Yeşilyurt, öğrencilere Alacahöyük'teki tarihi eserler hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Alaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tokgöz ve yurt müdürü Hasan Hüseyin Sivri de katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da üniversiteye başlayan öğrenciler Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi - Son Dakika
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