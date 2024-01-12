Çorum Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Çorum Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni iş sözleşmesiyle işçi maaşlarında yüzde 150 artış yapıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sözleşme imzalamak üzere Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve belediyede görevli işçilerle bir araya geldi.

Aşgın, belediye hizmet binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, işçilerin emeklerinin karşılığını alması açısından iyi bir sözleşmeye imza attıklarını belirtti.

Belediye hizmetlerinde önemli başarılar elde ettiklerine dikkati çeken Aşgın, "Bunu tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bizim merkezimizde adalet ve hakkaniyet vardır. Bizim kardeşlerimiz kışın soğukta, yazın sıcakta fedakarca çalışıyorsa bu hakkı teslim etmeliyiz. Yüzde 150 artışla muazzam bir sözleşmeye imza attık. İşçimiz bunu hak ettiği için veriyoruz. Bizim işçimizin evini geçindirmesi, çocuklarına güzel bir gelecek hazırlaması için hak ve adalet ölçüsü ile sözleşmemizi belirledik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Köroğlu ise işçiyi memnun eden güzel bir sözleşmeye imza attıklarını aktardı.

İşçinin hak ettiği ücreti aldığının altını çizen Köroğlu, bir yıllık sözleşme kapsamında yılın ikinci altı ayında ücretlere enflasyon oranında artış yapılacağını kaydetti.