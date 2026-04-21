Çorum'da 12 Zanlı Yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı.
Asayiş Şube ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 13-20 Nisan tarihlerinde çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 9 kişiden 8'i bulunarak ailesine teslim edildi, 1 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
