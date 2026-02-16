Çorum'da 15 Zanlı Yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 15 zanlı yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 9-16 Şubat'ta çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheliyi yakaladı.
Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 5 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
