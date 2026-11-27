Çorum'da bir ortaokulda başlatılan uygulama ile veliler, okudukları kitaptan sınava girerek derece elde etmeleri halinde altın ile ödüllendiriliyor.

Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaklaşık 5 yıl önce öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Kitap Kurdu Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında her ay belirlenen kitabı okuyan öğrenciler, ardından kitapla ilgili soruları içeren sınava giriyor.

Sınavlarda başarılı olan öğrencilere okul idaresince çeşitli hediyeler veriliyor, ayrıca isim ve fotoğrafları okul panosuna asılarak örnek gösteriliyor.

Proje sayesinde öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştığını gören okul idaresi, aynı projeyi velilere de uygulamaya karar verdi.

"Aynı sayfada buluşalım" sloganıyla yürütülen projeye katılmak isteyen velilerden Tarık Buğra'nın "Küçük Ağa" kitabını okumaları istendi.

Uygulamaya katılan yaklaşık 150 veli, kitabı okuduktan sonra 20 sorudan oluşan sınava girdi. Çocuklarının ders işlediği sınıflarda sınava giren velilerden 30 dakikada soruları yanıtlamaları istendi.

Sınavın ardından sınav kağıtları okulun edebiyat öğretmenlerince değerlendirildi. Sınavda Hüseyin İsli birinci, Oğuzhan Beşikci ikinci, Esra Kaya da üçüncü oldu.

Sınavda dereceye giren velilere altın ödülü Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kutluhan Cüce tarafından verildi.

Çağlar, törende yaptığı konuşmada, velilerin uygulamaya katılarak çocuklarına değer verdiğini, empati yaparak onları anlamaya çalıştıklarını gösterdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli projelerle öğrencilerin aileleriyle zaman geçirmesini teşvik ettiğini anlatan Çağlar, bu etkinliğin de daha çok kitap okunması, sohbetlerin çoğalması ve aile bağlarının güçlenmesini sağlayacağını belirtti.

Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Duran Kurt da çocukların anne ve babalarıyla kitap okumalarını teşvik etmek istediklerini dile getirdi.

Uygulamaya velilerin yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Kurt, çocuklara bırakılabilecek en büyük mirasın okuma sevgisi olduğunu vurguladı.

Kitap okumayı alışkanlık haline getiren bireylerin sorunlarını iletişimle çözebilen, risklere karşı daha kuvvetli önlemler alabilen bireyler olduğunu anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla okuma alışkanlığı kazandırmak, ufku geniş nesillerin yetişmesi açısından önemli. Velilerimiz bu etkinliklerden son derece memnun. Birçok velimizden 'Kitap okumak ne kadar güzel, ne kadar zevkli bir etkinlikmiş. Öğrencilik hayatımda dahi bu denli kitap okumadım, bu zevki alamadım. Sizler sayesinde böyle güzel bir etkinlikle tanışmış olduk' şeklinde geri dönüşler alıyoruz."

Belediye Başkan Yardımcısı Candan ise projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

5. sınıf öğrencisi Ayşe Defne Sert'in annesi Aybüke Sert de velilerle işbirliği içinde okumayı teşvik etmenin mutluluk verici olduğuna dikkati çekerek, "Velilerin uygulamanın tekrar etmesini istediğini gördüm. Tekrarına katılımın çok daha fazla olacağına eminim." diye konuştu.