Çorum\'da 19 Mayıs Coşkusu

ÇORUM'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalara elinde Türk bayrağıyla katılan Satı Bocuk (90), protokolün önünde marşlara eşlik ederek törene damga vurdu.

Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kadeş Barış Meydanı'nda devam etti. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Mehmet Tahtasız ve protokol üyeleri katıldı. Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tören alanındaki vatandaşların bayramını kutladı. Kutlamalar sırasında kentte 'Bayrak Ana' olarak tanınan 90 yaşındaki Satı Bocuk, elinde Türk bayrağı ve bastonuyla protokolün bulunduğu alana geldi. Vali Ali Çalgan'ın yanında bir süre oturarak etkinlikleri izleyen Bocuk, daha sonra ayağa kalkıp elindeki Türk bayrağını sallayarak belediye bando takımının çaldığı marşlara eşlik etti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Bocuk'u alkışladı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Gençlerin sahnelediği 'Milli Mücadele Oratoryosu' ise izleyenlerden büyük beğeni topladı. Oratoryoda, Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan canlandırmalar ve duygu yüklü anlatımlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Mehteran konseri ile spor gösterilerinin de yer aldığı program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.