Çorum\'da boğazından canlı sülük çıkarılan öğretmen, yaşadıklarını anlattı

Çorum'da boğazından ameliyatla canlı sülük çıkarılan 59 yaşındaki öğretmen Nurettin Açıkgöz, yaşadıklarını anlattı.

Ankara'daki bir okulda öğretmenlik yapan Açıkgöz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Gömeç ve kulak burun boğaz uzmanı doktor Ömer Gönen'in basın toplantısına telefon bağlantısıyla katıldı.

Yaz dönemlerinde Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çiçeklikeller köyünde yaşadığını ve arazide çalıştığını belirten Açıkgöz, kan tükürmeye başladığında Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu, burada mide ve akciğer muayenesinde olumsuzluk tespit edilmediğini söyledi.

Kan tükürmenin yanı sıra solunum sıkıntısı, konuşamama, şiddetli ateş gibi şikayetlerin artarak devam etmesi üzerine Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurduğunu anlatan Açıkgöz, "Tükürdüğümde, kan çıktığında bir süre rahatlıyordum, sonra tekrar nefesim daralıyordu, konuşamıyordum. Yemek yiyemiyordum, üşüyordum. Doktorumuz Ömer Bey çok ilgilendi, kamera ile bakıp sülüğü gördü ve ameliyatla alacağını söyledi. Ben panikledim. Gırtlağımda yara olduğunu tahmin etmiştim. Acil ameliyata aldılar, sülüğü aldılar ve beni hastalıktan kurtardılar." dedi.

Talihsiz bir olay yaşadığına işaret eden Açıkgöz, "Boğazımda sülük olduğunu öğrenince biraz rahatladım, biraz da orada çoğalırsa, vücuduma yayılırsa diye panik oldum. Biraz da kanama olduğu için gırtlağım delindi, yara oldu diye korktum." ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu sözlerine ekledi.

"Herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm"

Doktor Ömer Gönen de daha önce bir insanın boğazına sülük yapışması vakasıyla karşılaşmadığını söyledi.

Muayenede hastanın ses tellerinin arka kısmında, alt yutak arka duvarına yapışmış vaziyette canlı sülük tespit ettiğini anlatan Gönen, "Sülük, salgıladığı enzimlerle kanamaya neden olabilen bir canlı. Hastanın kan tükürme nedeni bu. Ses tellerinin, nefes borusunun hemen girişinde olması nedeniyle sülüğün nefes borusuna kaçması riskiyle hastayı genel anestezi altında ameliyata aldık. Ameliyatta sülüğü tutunduğu yerden çıkardık, kanamayı durdurduk." diye konuştu.

Hastanın ertesi gün kan tükürme, boğaz ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetlerinin sona erdiğini dile getiren Gönen, bu nedenle hastanın taburcu edildiğini kaydetti.

Hastanın 3 hafta önce köyündeki bir çeşmeden su içtiğini tespit ettiklerini belirten Gönen, sülüğün bu sırada hastanın boğazına yapışmış olabileceğine dikkati çekti.

Gönen, "Takma dişlerin ya da balık kılçığının bu bölgeye yapıştığını tespit ediyoruz ama herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm. Bu da benim için ilginç bir deneyim oldu." diye konuştu.

Sülüğün tutunduğu yerden kan emdiğini, belli hacme ulaştıktan sonra tutunduğu yerden düşebildiğini vurgulayan Gönen, "Hastanın şanslı olduğu kısım şu, sülük tutunduğu yerden henüz kopmamıştı. Kopsaydı doğrudan nefes borusuna düşme ihtimali vardı. Bu durum ölümcül olabilirdi." dedi.

Başhekim Gömeç ise vatandaşlara kaynağını bilmedikleri sudan içmemelerini tavsiye etti.