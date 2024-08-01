Çorum'da Fahiş Fiyat Uygulayan 3 Firma Tespit Edildi - Son Dakika
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Çorum'da Fahiş Fiyat Uygulayan 3 Firma Tespit Edildi

Çorum'da yapılan denetimlerde, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında fahiş fiyat uyguladığı belirlenen 3 firma hakkında tutanak tutuldu. Denetimlerde toplamda 302 ürün incelenirken, 6 üründe fahiş fiyat tespit edildiği bildirildi.

01.08.2024 16:03
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Çorum'da 1 Ocak-31 Temmuz'daki denetimlerde, 6 üründe fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen 3 firma hakkında tutanak tutuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü Fahiş Fiyat ve Fiyat Etiketleri Müdürlüğü personeli tarafından, yılın 7 ayında temel gıda, temizlik, giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranların denetlendiği belirtildi.

Temmuzda 25 firmada 50 ürünün denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Toplamda ise 158 firma 302 ürün denetlenmiş, 3 firmada 6 ürün hakkında fahiş fiyat uygulandığı tespit edilmiş, bu ürünler hakkında düzenlenen tutanaklar Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Fahiş Fiyat Uygulayan 3 Firma Tespit Edildi - Son Dakika
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