Çorum'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Filiz Ü. (31), Mehmet Ü. (53) ve Döne N. (78), Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 3. Sokak'taki evlerinde yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvuran 3 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
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