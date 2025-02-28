Çorum'da İlk Teravih Namazı Coşkusu - Son Dakika
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Çorum'da İlk Teravih Namazı Coşkusu

Çorum'da Ramazan'ın ilk teravih namazı Akşemseddin Camii'nde dualarla kılındı ve sevinçle karşılandı.

28.02.2025 22:50
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Çorum'da Ramazan ayının ilk teravih namazı dualar eşliğinde idrak edildi

ÇORUM - Çorum'da Ramazan ay nın gelmesi ile vatandaşlar kılınacak olan ilk teravih namazı için Akşemseddin Camiine akın etti.

Çorum'da Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan yının gelmesinin coşkusunu yaşayan vatandaşlar ilk teravih namazı için il merkezinde bulunan Akşemsettin Camii'nin yolunu tuttu. Camiye gelen vatandaşlar, 11 ayın sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini namaz kılarak ve dua ederek hissetti. Cemaatin yoğun ilgisiyle idrak edilen ilk teravih namazının ardından vatandaşlar dualar etti. Vatandaşlar, Ramazan ayının gelmesinden dolayı sevinçli olduklarını ifade etti.

"Bugünlere gelebildiğimiz için şükürler olsun"

Akşemseddin Camii Müezzini Hakan Ungever ise, "Tüm Türkiyemizin, tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazanı şerifini kutluyorum. Bugünlere gelebildiğimiz için şükürler olsun. Bugün ilk teravih namazımızı çocuklarımızla beraber kıldık. Rabbim bizleri en kötü günlerden muhafaza eylesin. Rabbim cümlemizi ve ailemizi ramazan ayında gönüllere ferahlık evlere mutluluk ve huzur nasip eylesin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da İlk Teravih Namazı Coşkusu - Son Dakika

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