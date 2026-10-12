Çorum'da İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Çorum'da İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

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Çorum\'da İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Çorum'da "İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Çorum'da "İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Çorum Şehit Osman Aslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Din Öğretimi Daire Başkanı Dr. Lokman Yıldırım ile kentteki imam hatip okullarının müdürleri katıldı.

Ökten, toplantıda yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının tarihi birikimine ve öğrencilerin yetişme sürecine katkı sunduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen projelerin sahada karşılık bulmasının önemli olduğunu belirten Ökten,"Bu çalışmaların bütün okullarda düzenli ve etkili biçimde uygulanması gerekiyor. Projelerin uygulama süreçlerini yakından takip edeceğiz. Akademik başarıyı ahlaki olgunluk ve değer bilinciyle bütünleştiren bir eğitim anlayışını önemsiyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer ve eylem yaklaşımı doğrultusunda, tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkan, bilgi ve hikmetle donanan, şahsiyet bütünlüğüne sahip ve insanlığa faydalı olmayı ülkü edinen nesiller yetiştirme hedefiyle gerçekleştirilen toplantının hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Din Öğretimi Genel Müdürü İşleyen ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda din öğretiminde niteliğin artırılmasına, akademik başarının ahlaki olgunluk ve değer bilinciyle bütünleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Okullarda yürütülen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin öğrencilerin şahsiyet gelişimine katkısına değinen İşleyen, "İnanç ve medeniyet değerlerimizi özümsemiş, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi nesiller yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

Ökten, daha sonra okul müdürlerinin görüş ve önerilerini dinleyerek eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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