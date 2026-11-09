Çorum'da kamyon, otomobil ve 2 minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da kamyon, otomobil ve 2 minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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Çorum\'da kamyon, otomobil ve 2 minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Çorum-Samsun kara yolunda kamyon, otomobil ve 2 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılıp hastanelere kaldırıldı, kaza yerinden ayrılan kamyon sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çorum'da kamyon, otomobil ve 2 minibüsün çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

M.G.Ç. idaresindeki 05 NB 260 plakalı kamyon, Y.A'nın kullandığı 06 UMP 16 plakalı otomobil, H.G'nin kontrolündeki 06 CJU 233 plakalı minibüs ile M.Ç. yönetimindeki 05 M 5116 plakalı özel halk minibüsü, Çorum- Samsun kara yolu Pınarbaşı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Y.A, H.G. ve M.Ç. ile araçlardaki A.A, M.C, O.C, N.Ö. ve S.A.B. yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 8 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yerinden ayrıldığı belirlenen ve bir müddet sonra geri dönen kamyon sürücüsü M.G.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

M.G.Ç'nin, kaza nedeniyle korktuğu için olay yerinden kaçtığını ve bir süre arazide saklandığını söylediği öğrenildi.

Ulaşımın uzun süre tek şeritten sağlandığı kara yolunda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
JandarmaİtfaiyeSamsunGüncelÇorumKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da kamyon, otomobil ve 2 minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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