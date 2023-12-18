Çorum\'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Hastanede Tedavi Altına Alındı

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Çorum'un İskilip ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Sorkun köyünde yaşayan Ali D. (81), rahatsızlanması üzerine oğlu tarafından İskilip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Ali D, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunan Ali D'nin tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.
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