Çorum\'da Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Çorum'da çamura saplanan araçta mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan E.A, Sarmaşa köyü yakınlarında aracının çamura saplandığını ve ailesiyle mahsur kaldığını belirterek, yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Üç araçla bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, arazi koşullarının elverişsizliği nedeniyle yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmını yaya olarak kat etti.

İkisi çocuk 6 kişilik aile ve çamura saplanan otomobil, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Ailenin bölgedeki hobi bahçesine gittiği, akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle dönüş yolunda aracın çamura saplandığı öğrenildi.