Çorum'da Mehmet Tahtasız'ın kızının düğününe Özgür Özel de katıldı - Son Dakika
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Çorum'da Mehmet Tahtasız'ın kızının düğününe Özgür Özel de katıldı

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Çorum\'da Mehmet Tahtasız\'ın kızının düğününe Özgür Özel de katıldı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum'da, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın kızı Safiye Dilan Tahtasız ile Eren Can Eren'in düğününe katıldı. Özel, çifte mutluluklar diledi; törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve çok sayıda davetli katıldı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum'da, partisinin Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın kızı Safiye Dilan Tahtasız ve Eren Can Eren'in düğün törenine katıldı.

Çorum'da bir düğün salonunda yapılan törene, Özgür Özel'in yanı sıra gelin ve damadın ailesi, yakınları, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili Kenan Yaşar, YENİ Parti Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Murat Emir ile YENİ Parti Milletvekilleri, Seyit Torun, Cemal Enginyurt, Murat Çan, Reşat Karagöz, Nail Çiler, Harun Özgür Yıldızlı ve CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı ile Milletvekili Kadim Durmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Düğün töreninde konuşan Özel, çifte mutluluklar dileyerek, şunları söyledi:

"Çorum gibi siyasi rekabet olsa bile iyi günde, kötü günde birlikte olabilen ve müştereklerde birleşen, böyle güzel günlerde birbirinin mutluluğunu paylaşan, böyle güzel bir şehirde sizlere misafir olmak bizler için de çok kıymetli. Ben bir kız babası olarak ve yavaş yavaş artık bizim de bu konularda vaktimizin yaklaştığı bir aile olarak üç kızı babası olan Mehmet Tahtasız'ın bu tecrübesini burada görmeye, yıllardır söyler 'kızımın düğününde' diye bu akşamı yaşamaya geldik.

Dilan ve Eren; iki değerli doktorumuz, insanları yaşatmak için hayatlarını vakfetmiş, buna gönüllerini vermiş iki güzel insan, iki ailenin iki göz bebeği bugün hayatlarını birleştiriyorlar. Biz böyle bir akşama şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Kaynak: ANKA
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