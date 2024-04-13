Çorum\'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Çorum'da motosikletin yayaya çarptığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti.
Alınan bilgiye göre Duran İ. (21) idaresindeki 19 BG 968 plakalı motosiklet, Üçtutlar Mahallesi Ilıca Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten K.'ye (52) çarptı.
Yaya ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Yere düşen kadın ve motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Nurten K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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