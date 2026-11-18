Çorum'da otomobil Gözbüyük köyü yol ayrımı yakınlarında devrildi, 2 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da Gözbüyük köyü yol ayrımı yakınlarında bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Murat G. idaresindeki 06 PKM 49 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Gözbüyük köyü yol ayrımı yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mine G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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