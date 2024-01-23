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Çorum'da Otomobil Kazası Sonrası Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Otomobil Kazası Sonrası Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen otomobil kazasının ardından kaçan bir kişi, başka bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladı. Kazanın yaşandığı İnönü Caddesi'nden kaçan şüpheli, Üçtutlar Mahallesi'nde tabancayla ateş ederek H.K'yi yaraladı. Yaralı, bir sürücü tarafından hastaneye götürülürken, zanlının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Çorum\'da Otomobil Kazası Sonrası Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
23.01.2024 - 09:23,
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Çorum'da otomobil ile kaza yaparak olay yerinden kaçan kişi, kısa süre sonra başka bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, E.S. (18), 19 AED 352 plakalı otomobille İnönü Caddesi'ndeki otobüs durağına çarptı.

Kaza sonrası olay yerinden yaya olarak uzaklaşan E.S, Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş ederek H.K'yi (21) yaraladı.

Yaralı halde Osmancık 4. Sokak'a giden H.K, yoldan geçen bir sürücü tarafından araçla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Osmancık, Çorum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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