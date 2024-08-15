Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan cipte bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan cipte bir kişi yaralandı

Çorum\'da park halindeki 3 araca çarpan cipte bir kişi yaralandı

ÇORUM'da park halindeki 3 araca çarpan cipteki Serpil A.(66), yaralandı. Kaza, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Derya K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 KYR 915, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada, sürücünün yanındaki Serpil A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından özel hastanede tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

15.08.2024 12:53
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ÇORUM'da park halindeki 3 araca çarpan cipteki Serpil A.(66), yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Derya K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 34 KYR 915, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada, sürücünün yanındaki Serpil A. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından özel hastanede tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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