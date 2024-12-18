Çorum'da Silahlı Saldırı ve Baltalı İntikam - Son Dakika
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Çorum'da Silahlı Saldırı ve Baltalı İntikam

Çorum\'da Silahlı Saldırı ve Baltalı İntikam

Çorum'da bir eve silahlı saldırı sonucu 3 kişi gözaltına alındı, baltayla otomobile saldırıldı.

18.12.2024 20:46
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Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlenmesi ve bir otomobile baltayla saldırılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, C.B'ye ait Kale Mahallesi Zafer 8. Sokak'ta bulunan eve tabancayla ateş edildi.

Evinin kurşunlandığını öğrenen C.B, şüphelendiği A.G'nin Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'de bulunan otomobiline baltayla zarar verdi.

İhbar üzerine her iki adrese de polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, C.B'nin birlikte yaşadığı F.S'ye ait, evin önünde park halinde bulunan 19 AFA 792 plakalı otomobilde, olayda kullanılan balta ile otomatik tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, F.S. ve A.G, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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