Çorum’da Tır Devrildi, Yol Kapandı

Çorum'un Alaca ilçesinde tırın devrilmesi sonucu Kırıkkale- Tokat kara yolu ulaşıma kapandı.
Abdulsamet G. idaresindeki 60 ACE 354 plakalı tır, Kırıkkale-Tokat kara yolu Avutmuş köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadan atlattığı kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Yaklaşık 4 kilometre araç kuyruğu oluşan yolda tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
