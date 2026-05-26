Çorum'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Çorum'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
K.A. idaresindeki 19 AEP 548 plakalı tır, Bayat Mahallesi Çorum-Osmancık kavşağında D.S'nin kullandığı 19 AHA 667 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan B.M.T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
