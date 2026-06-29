Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

29.06.2026 11:11
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Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

ÇORUM'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sefer Gökçe öldü. Kazada araçlardaki 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Yeni Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. Sefer Gökçe yönetimindeki 06 TKN 89 plakalı otomobil ile O.U'nun kullandığı 06 YKD 13 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Sefer Gökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Halil Can ÖZEKER-ÇORUM-DHA

Kaynak: DHA

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