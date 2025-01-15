Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çorum\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Laçin'de iki otomobil çarpıştı, jandarma ve karakol komutanları ile 2 kişi yaralandı.

15.01.2025 02:46
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Çorum'un Laçin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilçe jandarma komutanı ve ilçe karakol komutanı ile 2 kişi yaralandı.

Haluk Filiz (37) idaresindeki 19 EU 942 plakalı otomobil ile Laçin İlçe Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Salgın'ın (35) kullandığı 50 AB 781 plakalı otomobil ilçe merkezinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Laçin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yasin Yurtseven (32) ve Sedanur Filiz (21) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz de katıldı.

Kaynak: AA

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