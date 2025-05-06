ÇORUM'da bir un fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Bir un fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: 7 Yaralı - Son Dakika
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