Çorum İskilip'te CNC makinelerle donatılan mesleki eğitim atölyeleri açıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla yenilenen mesleki eğitim atölyeleri ve okula kazandırılan makineler, törenle hizmete açıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, okula CNC torna ve freze makineleri kazandırmalarından ötürü hayırsever iş insanları İsmet Kuşgöz ve İsmail Kuşgöz'e teşekkür etti.

İş insanı İsmail Kuşgöz'ün mesleki başarılarının öğrencilere örnek olacağını belirten Çalgan, "İstihdam yaratan, katma değer üreten, ihracat yapan herkese vatandaş olarak gönül borcumuz var. Bunların yanında bir de doğduğu topraklara vefa borcuyla bağlılık varsa bu çok daha kıymetli. İskilip'te bu anlayış var. Buraya CNC makinesi bağışlamanız ve atölyeleri yenilemeniz son derece kıymetli. İnşallah bu okullarda eğitim gören gençlerimiz de ileride aynı vefa duygusuyla kendisinden sonra gelenlerin elinden tutacak güce ulaşacaktır." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da mesleki eğitime ve eğitim kurumlarına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ise İskilip doğumlu iş insanlarının memleketlerine katkı sunmasının önemine işaret ederek, "Buradaki öğrencilerimiz sağlanan imkanlarla fayda görür, yarın vatanına ve milletine hayırlı bir birey olarak yetişirse görevimizi yapmış sayılacağız." diye konuştu.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de hayırseverlerin desteğinin ilçe için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "İsmail ve İsmet Kuşgöz beyefendilerin böyle hayırlı bir işin içinde olmasından dolayı tüm İskilipliler adına teşekkür ediyorum. İskilip dışında yaşayan iş adamlarımızın ve bürokratlarımızın memleketimize büyük katkıları var. Bizler de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz başta olmak üzere tüm okullarımızın ne ihtiyacı varsa her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de faaliyet gösteren iş insanı İsmail Kuşgöz de okula yaptığı ziyarette 55 yıllık tezgahları gördüğünü anlatarak, "Herhangi bir talep olmadan okula yeni nesil makineler kazandırmaya karar verdik. İlk olarak CNC freze, ardından CNC torna tezgahını okulumuza kazandırdık. Ülkemizin ara ve teknik eleman yetişmesine büyük ihtiyacı var. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Okul Müdürü Mutlu Fidan, Vali Çalgan ve beraberindekilere atölyeler ile CNC makinelerinin teknik donanımları hakkında bilgi verdi.