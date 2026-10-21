Çorum İskilip'te CNC makinelerle donatılan mesleki eğitim atölyeleri açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum İskilip'te CNC makinelerle donatılan mesleki eğitim atölyeleri açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İskilip'te hayırsever katkılarıyla yenilenen mesleki eğitim atölyeleri ve okula kazandırılan CNC torna ve freze makineleri törenle açıldı. Vali Ali Çalgan, makineleri kazandıran iş insanları İsmet ve İsmail Kuşgöz'e teşekkür etti; öğrenciler yeni makinelerle eğitim görecek.

Çorum'un İskilip ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla yenilenen mesleki eğitim atölyeleri ve okula kazandırılan makineler, törenle hizmete açıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, okula CNC torna ve freze makineleri kazandırmalarından ötürü hayırsever iş insanları İsmet Kuşgöz ve İsmail Kuşgöz'e teşekkür etti.

İş insanı İsmail Kuşgöz'ün mesleki başarılarının öğrencilere örnek olacağını belirten Çalgan, "İstihdam yaratan, katma değer üreten, ihracat yapan herkese vatandaş olarak gönül borcumuz var. Bunların yanında bir de doğduğu topraklara vefa borcuyla bağlılık varsa bu çok daha kıymetli. İskilip'te bu anlayış var. Buraya CNC makinesi bağışlamanız ve atölyeleri yenilemeniz son derece kıymetli. İnşallah bu okullarda eğitim gören gençlerimiz de ileride aynı vefa duygusuyla kendisinden sonra gelenlerin elinden tutacak güce ulaşacaktır." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da mesleki eğitime ve eğitim kurumlarına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ise İskilip doğumlu iş insanlarının memleketlerine katkı sunmasının önemine işaret ederek, "Buradaki öğrencilerimiz sağlanan imkanlarla fayda görür, yarın vatanına ve milletine hayırlı bir birey olarak yetişirse görevimizi yapmış sayılacağız." diye konuştu.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de hayırseverlerin desteğinin ilçe için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "İsmail ve İsmet Kuşgöz beyefendilerin böyle hayırlı bir işin içinde olmasından dolayı tüm İskilipliler adına teşekkür ediyorum. İskilip dışında yaşayan iş adamlarımızın ve bürokratlarımızın memleketimize büyük katkıları var. Bizler de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz başta olmak üzere tüm okullarımızın ne ihtiyacı varsa her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İzmir'de faaliyet gösteren iş insanı İsmail Kuşgöz de okula yaptığı ziyarette 55 yıllık tezgahları gördüğünü anlatarak, "Herhangi bir talep olmadan okula yeni nesil makineler kazandırmaya karar verdik. İlk olarak CNC freze, ardından CNC torna tezgahını okulumuza kazandırdık. Ülkemizin ara ve teknik eleman yetişmesine büyük ihtiyacı var. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Okul Müdürü Mutlu Fidan, Vali Çalgan ve beraberindekilere atölyeler ile CNC makinelerinin teknik donanımları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Ali ÇalganİskilipEğitimGüncelÇorumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Otoparkta yeni hırsızlık tuzağı: Sileceğe 200 TL sıkıştırıp sürücüyü araçtan indiriyorlar Otoparkta yeni hırsızlık tuzağı: Sileceğe 200 TL sıkıştırıp sürücüyü araçtan indiriyorlar
Futbolun para kralları belli oldu Türkiye’den tek isim listede Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede
20:32
Mert Hakan’dan bomba Kerem paylaşımı
Mert Hakan'dan bomba Kerem paylaşımı
20:22
Galatasaray’ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi
Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi
20:05
Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar Tam 112 yıllık
Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık
19:43
Canlı anlatım: Fransa’da ilk yarıda 4 gol var
Canlı anlatım: Fransa'da ilk yarıda 4 gol var
18:44
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 20:50:04. #7.13#
SON DAKİKA: Çorum İskilip'te CNC makinelerle donatılan mesleki eğitim atölyeleri açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei