Çorum Kaymakamı, Down Sendromlu Özgür Kara\'ya Bisiklet Hediye Etti

Çorum'un Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, temsili asker eğlencesi düzenlenen down sendromlu Özgür Kara'ya bisiklet hediye etti.
Sorkoğlan köyünde yaşayan down sendromlu Kara için ailesi tarafından temsili asker eğlencesi düzenlendi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Köse, Kara'ya bisiklet hediye etti.
Asker eğlencesine eline kına yakılan Kara, bisikletine binerek köyde tur attı.
Özgür Kara ve ailesi, bisiklet hediye etmesinden ötürü Kaymakam Köse'ye teşekkür etti.
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