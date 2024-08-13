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Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Ağustos Ayı Encümen Toplantısı Sungurlu ilçesinde yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında, Sungurlu Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 5199 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliklerin, birliğin çalışmalarına etkisi ile kentte sahipsiz hayvanlar için 4 noktada oluşturulacak doğal yaşam alanlarının inşası konuları ele alındı.

Toplantıya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necat Yazıcı katıldı.