Çorum-Samsun karayolunda çarpışan otomobil devrildi, 2\'si çocuk 3 kişi yaralandı

ÇORUM- Samsun karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çorum-Samsun Karayolu Sıklık Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. Ebru C. yönetimindeki 19 KE 059 plakalı otomobil, aynı yönde giden Ferhat Z. idaresindeki 19 AFP 378 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ebru C.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Ebru C. ile araçta bulunan E.A.C. (6) ve D.C. (5) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.