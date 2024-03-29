Çorum\'un İskilip ilçesinde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Efeler İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Aydın Şubesi Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Efeler İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Aydın Şubesi iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, kan bağışı oranlarının azalmasına dikkat çekmek ve toplumu kan bağışına yönlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Efeler Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri kampanyaya destek vererek kan bağışında bulundu. Kampanya, Kızılay ile ortak bir şekilde devam ediyor ve tüm vatandaşlar bağış yapmaya davet ediliyor. Müftü Yorulmaz, Kızılay ekibine, din görevlilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.