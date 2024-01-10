Çorum\'un Mecitözü ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Mecitözü olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,81 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Ardından saat 00.37'de 3,0, saat 00.41'de de 2,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Depremlerin ardından bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak park ve sokaklar ile araçlarında bekledi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Depremin merkez üssünün Mecitözü'ne bağlı Ağaçkoyun köyü olduğunu belirten Dağlı, "Yaşanan depremle alakalı il merkezi ve ilçelerimizde an itibarıyla bir olumsuzluk olmayıp, can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. Konu ilgili kurumlarımızca takip edilmektedir." dedi.

Alaca'da eğitime ara verildi

Çorum'un Alaca ilçesinde ise deprem nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, AA muhabirine, depremin Alaca ilçesinde de hissedildiğini söyledi.

İlçedeki öğretmenlerin çoğunlukla il merkezinden gidiş-dönüş yaptığını belirten Aytemür, "İnsanlar deprem nedeniyle gece sokağa çıktı, geceyi uykusuz geçirdi. İlçemize gidiş-dönüş yapan öğretmenlerimizin problem yaşamaması için okulları 1 gün tatil etme kararı aldık." dedi.

Merkez üssü Mecitözü'nde olumsuzluk yok

Depremin merkez üssü Mecitözü ilçesinde de deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde saat 00.34'de 4,2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrasında yapılan incelemelere göre, herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerine yer verildi.