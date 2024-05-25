Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Çorum\'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiden 3\'ü tutuklandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ç, E.T, Ş.D. ve H.Ç'yi takibe aldı. Araçta yapılan aramada, 500 gram uyuşturucu ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi ve B.Ç, Ş.D. ve H.Ç. tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.05.2024 19:09
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Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmancık'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.Ç, E.T, Ş.D. ve H.Ç'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların içinde bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.

Araçtaki aramada, 500 gram uyuşturucu ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ç, Ş.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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