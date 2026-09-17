Çorum ve Amasya'da uçurtma ve balonlar Filistinli çocuklar için uçuruldu - Son Dakika
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Çorum ve Amasya'da uçurtma ve balonlar Filistinli çocuklar için uçuruldu

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Çorum ve Amasya\'da uçurtma ve balonlar Filistinli çocuklar için uçuruldu
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ÇORUM/ Çorum ve Amasya'da öğrenciler, Filistinli çocuklara destek için düzenlenen etkinlikte uçurtma ve balonlarını gökyüzüyle buluşturdu.

ÇORUM/ Çorum ve Amasya'da öğrenciler, Filistinli çocuklara destek için düzenlenen etkinlikte uçurtma ve balonlarını gökyüzüyle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, İsrail'in ablukaya aldığı Filistin'de çocukların yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen programa katılan öğrenciler, Filistinli çocuklara yönelik mesajlarını uçurtma ve balonlara yazdı.

Çocuklar, Türkiye ve Filistin bayraklarındaki renklerden oluşan balonları gökyüzüne uçurdu. Türkiye ve Filistin bayraklarından oluşan uçurtmalar da çocuklar ve aileleri tarafından gökyüzüne bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla Filistin'deki çocuklara dikkati çekmek amacıyla 81 ilde programlar düzenlendiğini söyledi.

Bu kapsamda Çorum'da da etkinlik yaptıklarını belirten Çağlar, "Türkiye'miz güvenli bir ülke. Okullarımız güvenli, çocuklarımız eğitim ve öğretimlerini çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Okul bahçelerinde oynayabiliyorlar. Her türlü etkinliği de yapabiliyorlar. Ama maalesef dünyanın değişik coğrafyalarındaki çocuklar, bizim ülkemizdeki çocuklar kadar şanslı değil. Gökyüzüne biz balonlarımızı ve uçurtmalarımızı uçurarak şu mesajı veriyoruz: Gazzeli çocukların da okumaya, eğitimini almaya, okullarında, bahçelerinde oynamaya hakları olduğunu söylüyoruz." dedi.

Balon ve uçurtmaları gökyüzüne uçurarak bütün dünyaya mesaj verdiklerini dile getiren Çağlar, "Kardeşliğin, barışın olmasını, çocukların bomba sesiyle değil, zil sesiyle okullarına gitmelerini istiyoruz. Dünyanın her tarafında çocuklar bomba sesiyle, mermi sesiyle değil, zil sesiyle, oyun sesiyle uyansın istedik ve buradan başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyanın çocuklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu, onların acılarını hissettiğimizi göstermek istedik, buradan sevgilerimizi gönderdik." diye konuştu.

Amasya

Amasya'da da aynı etkinlik kapsamında Filistinli çocuklara destek amacıyla balon ve uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.

Şehzadeler Gezi Yolu'nda düzenlenen etkinliğe, Amasya Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katipoğlu, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek ve çocukların yaşadığı sorunlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de Filistinli çocuklara destek olmak ve yaşananlara tepki göstermek için balon uçurduklarını ifade etti.

Program sonunda Türk ve Filistin bayraklarının renkleriyle süslenen uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı.

Kaynak: AA
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