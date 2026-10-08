Creil'deki Gazali Okulu 6 ay kapatıldı, 250 öğrenciye 15 gün nakil süresi verildi - Son Dakika
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Creil'deki Gazali Okulu 6 ay kapatıldı, 250 öğrenciye 15 gün nakil süresi verildi

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Fransa'da Amiens İdari Mahkemesi, Creil kentindeki Gazali Okulu'nun 6 ay kapanmasına onay verdi. Mahkeme, okulda eğitim gören yaklaşık 250 öğrencinin 15 gün içinde başka okullara kaydolmasına hükmederken, veliler ve personel karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Fransa'da mahkeme, Creil kentinde Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı özel okulun 6 ay süreyle kapanmasına onay verdi.

Amiens İdari Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, mahkeme Creil kentindeki Gazali Okulu'nun yeniden açılmasına yönelik başvuruları reddetti.

Söz konusu okulda eğitim alan öğrenciler için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınmadığına kanaat getiren mahkeme, özel okulun 6 ay süreyle kapanmasına onay verirken, burada eğitim gören öğrencilerin 15 gün içinde başka okullara kayıtlarının yapılması gerektiğine hükmetti.

Creil'de Müslüman öğrencilerin gittiği Gazali Okulu'nda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 250 öğrenci eğitim görüyordu.

Ulusal basındaki haberlere göre, öğrencilerin velileri ve okulun personeli mahkeme kararına itiraz edeceklerini bildirdiler.

Fransa'da halkın kullanımına açık kurumları denetlemekle görevli güvenlik komisyonu, Gazali Okulu'nda 2 Haziran'da inceleme gerçekleştirmişti.

Komisyon, ilkokul için kullanılan binada düzensizlikler tespit etmişti. Oise Valiliği ise komisyonun talep ettiği düzenlemeler yapılana kadar okulun kapatılmasına karar vermişti.

Okul, komisyonun talep ettiği inşaat çalışmalarına dair raporu geçen ay ilgili makamlara iletmişti.

Aynı okul 22 Eylül'de yeniden incelemelere tabi tutulmuştu.

Oise Valisi 29 Eylül'de okuldaki bazı odaların kullanılması, eğitim kurumunun işleyiş şekli ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle okulun 6 ay süreyle kapanmasına karar vermişti.

Gazali Derneği ve Oise Müslümanları İbadet ve Kültür Derneği, valiliğin okulun kapatılmasına yönelik aldığı 2 kararın askıya alınması ve eğitim kurumunun yeniden açılması talebiyle mahkemeye 2 ayrı başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Creil'deki Gazali Okulu 6 ay kapatıldı, 250 öğrenciye 15 gün nakil süresi verildi - Son Dakika
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