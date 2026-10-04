CRLDHT, Tunus cezaevlerinde açlık grevlerinin son çare haline geldiğini bildirdi

Tunus'ta Özgürlükler ve İnsan Haklarına Saygı Merkezi (CRLDHT), cezaevlerinde açlık grevlerinin tutukluların seslerini duyurabilmek için başvurduğu "son çare" haline geldiğini belirterek, tutukluların temel haklarının güvence altına alınmasını istedi.

CRLDHT'nin yayımladığı açıklamada, cezaevlerinde tutukluların aileleriyle görüşme, bilgi kaynaklarına ve medyaya erişim, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve avukatlarıyla iletişim kurma haklarının kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Kurtuluş Cephesi Başkanı Ahmed Necib eş-Şabbi'nin 30 Eylül'de açlık grevine başladığı ifade edildi. Şabbi'nin, bazı medya kuruluşlarına erişiminin engellenmesini veya kısıtlanmasını protesto ettiği kaydedildi.

CRLDHT, tutukluların aileleriyle yüz yüze görüşmelerinin yeniden başlatılmasını ve bu temel hak üzerindeki keyfi kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Kuruluş ayrıca tüm tutukluların farklı bilgi kaynaklarına, basın kuruluşlarına, radyo ve televizyon kanallarına ve bağımsız medyaya etkin şekilde erişebilmesi çağrısında bulundu.

Açlık grevindeki tutukluların düzenli, kapsamlı ve bağımsız sağlık kontrolünden geçirilmesini isteyen CRLDHT, sağlık durumları hakkında aileleri ve avukatlarının eksiksiz bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, tutukluların avukatlarıyla özgür ve gizli iletişim kurma hakkına da tam olarak riayet edilmesi istendi.

CRLDHT, aşırı ve kötüye kullanılan tecrit uygulamaları ile cezalandırıcı tedbirlere son verilmesini, tutukluları yıpratmayı, aşağılamayı veya "kırmayı" amaçladığını belirttiği uygulamaların durdurulmasını talep etti.

Kuruluş, bağımsız denetim mekanizmalarının cezaevlerine ve sağlık durumu endişe verici tutuklulara engelsiz erişiminin sağlanmasını ve siyasi tutuklular, aileleri, avukatları ile onları destekleyenlere yönelik "nefret, karalama ve şeytanlaştırma kampanyalarının" sona erdirilmesini istedi.

CRLDHT, görüşleri, ifade özgürlüğü, barışçıl siyasi faaliyetleri, gazetecilik çalışmaları, insan hakları savunuculuğu veya sivil dayanışmaları nedeniyle cezaevinde bulunanların "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tunus cezaevlerindeki açlık grevleri

Açıklamada, halen açlık grevinde bulunanlar arasında Ahmed Necib eş-Şabbi ve Nahda Hareketi yöneticisi Sahbi Atik'in adı verildi.

CRLDHT ayrıca daha önce açlık grevi yapanlar arasında Cevher bin Mübarek, gazeteciler Ziyad el-Heni ve Murad ez-Zuğeydi, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, avukat Ayyaşi el-Hemami, Hür Anayasal Parti Başkanı Abir Musi, eski Barolar Birliği Başkanı Şevki Tabib ve Sumud Kafilesi Tunus koordinatörlerinden Vail Nevvar'ın isimlerini sıraladı.

Açıklamada, Tunus makamlarına cezaevlerinin "siyasi intikam aracı" olarak kullanılmaması çağrısı yapılarak, tutukluların yaşam ve onurunun korunmasının bir lütuf veya taviz değil, hukuki ve anayasal bir yükümlülük olduğu vurgulandı.