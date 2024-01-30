ÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı: \'Grip aşısı talebi istenilen seviyede değil\'

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yoğunlukta olan influenza, adenovirus, RSV virüslerinin hem çocukları hem erişkinleri ardı sıra etkilediğini belirterek, Domuz gribi, kuş gribi dönemlerinde çok gebe kayıplarımız olmuştu. O nedenle bu özellikli grubun aşılanması son derece önemlidir dedi.
Covid-19 pandemisinin yaptığı pikin ardından düşüş ayağına geçtiğini belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, X hastalığının da Dünya Sağlık Örgütü'nü tarafından geleceğe yönelik olarak başka bir virüse hazırlıklı olmak adına ortaya attığı bir tanımlama olduğunu kaydetti. Ancak kış mevsiminde olunması nedeniyle influenza, adenovirus, RSV virüslerinin hem erişkinlerde hem çocuklarda ardı sıra görüldüğünü kaydeden Taşova, iki virüsün arka arkaya görülmesi durumunda risk gruplarında ağır tablolar oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
COVİD-19 DA BİR X HASTALIĞIYDI
Covid-19 ve X hastalığında son durumla ilgili bilgi aktaran Prof. Dr. Taşova, Bir pandemi başladığında yükselir pik yapar ve sonra düşer. Covid-19 için de artık pandeminin düşen ayağı kısmındayız. Piki yaptık ve artık giderek düşüyor. Ama vakalar var. Özellikle bağışıklığı çeşitli hastalıklar nedeniyle baskılanan, risk grubu kişilerde virüs görülmeye devam edecek. O nedenle tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. X diye bir hastalık da yok. X, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu zamana kadar yaşanan pandemiler sonrasında istikbale yönelik olarak başka bir virüse hazırlıklı olmak adına ortaya attığı bir tanımlamadır. Eğer bu tanım başta yapılsaydı baktığımızda Covid-19 da bir X hastalığıydı. X, tıpkı Covid-19 gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu olabilir ya da başka bulaş yollarıyla geçebilir. Örneğin tür değiştirir ve influenzanın büyük pandemilerini yaşayabiliriz. Ama şuan böyle bir hastalık yok, gelecekte olabilecek büyük bir pandemiye hazırlık için yaratılan bir şey bu diye konuştu.
GRİP AŞISINDA TALEP İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL
Bu mevsimde yoğunlukta olan influenza, adenovirus, RSV virüslerinin hem çocukları hem erişkinleri ardı sıra etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, Kış mevsimindeyiz ve bu tür virüsler ardı sıra geliyor. Biri başlayıp biri bitiyor. Bu nedenle uzun süre devam eden hastalıklar görülebiliyor. Bu virüsler risk grubunda ardı sıra iki virüs bir arada yaşandığında kişilerde büyük sıkıntılara yol açabilir. Grip aşısına taleplerde geçen yıla göre biraz daha artış oldu, diyebiliriz ama hala istediğimiz seviyede değil. Grip aşısını yapılmasını önerdiğimiz kişiler bağışıklığı baskılanmış kişiler, yaşlılar, KOAH, akciğer hastalığı, kalp hastalığı olan kişiler. Gribin önemli etki ettiği bir diğer grup ise gebeler. Domuz gribi, kuş gribi dönemlerinde çok gebe kayıplarımız olmuştu. O nedenle bu özellikli grubun aşılanması son derece önemlidir dedi.
BASİT KURALLARA UYUM AZALDI
Hep bahsedilen maske, mesafe, hijyen gibi basit kurallara uyumun azaldığının kaydeden Prof. Dr. Taşova, şöyle konuştu
Birtakım korunma yollarını unuttuk ve bunlara uyum azaldı. El yıkama, bulunduğumuz ortamı havalandırma, hasta olan kişilerin hiç olmazsa maske ile topluma karışması, kalabalık yerlerde riskli grubun maske takması gibi birtakım basit önlemlerle bu virüsler önlenebilir. Ama baktığınızda bu kuralların artık işlemediğini görüyoruz. Yapılacak şey aslında hasta olmadan önce kurallara uymak. Özellikle riskli grupta grip aşısı olmak, hasta olmadan önce eksikse C vitamini, D vitamini almak, bol sebze ve meyve tüketmek. Ayrıca kalabalık ortamda riskli grubun ve özellikle hasta kişilerin maske takmasını öneriyoruz. (DHA)
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sıra tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösterenlere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
Kırşehir'de psikolojik sorunları olan bir kişi, elinde bıçakla çatıya çıkarak boğazını ve karnını kesmeye çalıştı. Şahıs, polisin uzun süren çalışmalarının ardından ikna edilirken, olay amatör kameralara yansıdı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu bugün yaptığını açıkladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Gonca Yangöz ise Başak Demirtaş sorusuna yanıt vermedi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan 6 kişi, Yedigöl Barajı'nda 2 metre 20 santim uzunluğunda yayın balığı yakaladı. 148 kilogram ağırlığa sahip yayın balığının kilosunun 250 TL'den satışa çıkarılacağı öğrenildi. İlçe halkı, toplam değeri 37 bin TL olan devasa balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Son Dakika › Güncel › ÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı: 'Grip aşısı talebi istenilen seviyede değil' - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?